Tonali regala la vittoria ai ragazzi di Pioli

Il Milan conquista tre punti d’oro sul campo del Verona al termine di una partita complicata risolta al 81′ da un gol di Tonali. Finisce 2-1 per i rossoneri, che si issano al terzo posto alle spalle di Napoli e Atalanta.Pioli sceglie Giroud per reggere l’attacco, con il supporto di Brahim Diaz e Leao. La prima fase è di studio, il Milan controlla ma non tenta di affondare il colpo nei primi minuti del match. Al 7′ è il Verona ad arrivare al tiro dal limite con Faraoni, ma Tatarusanu blocca a terra. Al 9′ i rossoneri passano in vantaggio al termine di un’azione devastante di Leao, che mette in mezzo un pallone teso deviato nella sua porta da Veloso. Al 11′ Giroud sfiora il palo e il raddoppio immediato sfuma per un soffio: il Verona pare tramortito. Ma impiega pochi minuti a riprendersi, e complice anche un momento di rilassamento dei rossoneri trova il pareggio con una bella azione di Gunter, che al 19′ tira verso la porta. La deviazione di Gabbia nella sua porta spiazza Tatarusanu, ma in questo caso non è autogol perché la palla era diretta verso la rete. Il match ora è equilibrato e le due squadre sembrano rifiatare, con il Milan che si rende pericoloso sempre con le incursioni di Leao.

L’ultima parte del primo tempo è caratterizzata da molti capovolgimenti di fronte ma nessun serio pericolo per i due portieri, anche se il Verona a tratti appare più in partita. Nella ripresa Pioli inserisce Rebic e Origi al posto di Diaz e Giroud per provare a dare una scossa in avanti. Ma il Verona parte forte e colpisce una traversa con il neo entrato Piccoli al 56′. Il Milan in difesa non pare insormontabile e corre diversi rischi, mentre l’Hellas prende campo e coraggio. Pioli corre ai ripari inserendo Pobega e Bennacer per immettere forze fresche a centrocampo. Al 64′ è ancora Piccoli ad arrivare al tiro su cross di Tameze, ma Tatarusanu è attento e blocca. I rossoneri non riescono a trovare il bandolo della matassa di un match che con il passare dei minuti si fa più difficile, mentre la partita si fa più nervosa e il gioco più spezzettato dai falli e da diverse sostituzioni. Al 76′ break del Milan con un doppio tiro in pochi secondi: prima un bolide di Theo Hernandez da fuori respinto da Montipò, subito dopo un colpo di testa ravvicinato a botta sicura di Rebic ma ancora il portiere veronese respinge con un grande intervento. Al 81′ i rossoneri tornano in vantaggio su una rapida azione di contropiede: assist di Rebic per Tonali che, freddissimo sotto porta, supera Montipò. Il finale è un assedio dell’Hellas che cerca il pareggio ma il Milan resiste e conquista, su un campo complicatissimo, tre punti fondamentali in ottica corsa scudetto.

