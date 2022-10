L'annuncio durante una conferenza stampa

Gonzalo Higuain dà l’addio al calcio. L’attaccante dell’Inter Miami in una conferenza stampa ha annunciato che al termine della stagione di Mls chiuderà la propria carriera. “Dopo 17 anni e mezzo da giocatore professionista, la carriera più bella che potessi fare, è giunto il momento di dire addio – ha raccontato il ‘Pipita’, visibilmente commosso – Sento che il calcio mi ha dato molto. Io ho dato tutto me stesso e anche di più. Grazie a tutti coloro che hanno risposto la loro fiducia in me”. Dopo gli inizi al River Plate, dove è cresciuto calcisticamente, l’attaccante argentino è approdato in Europa nel 2006/07, facendosi conoscere al grande pubblico con la maglia del Real Madrid.

