Il leader di Forza Italia alla celebrazione per la promozione nella massima serie

(LaPresse) – “Sogno di vedere il Monza far bene in Serie A”. Così Silvio Berlusconi all’arrivo allo stadio Brianteo di Monza per celebrare la promozione dei biancorossi nella massimo serie di calcio.

