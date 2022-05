Il leader di Forza Italia alla celebrazione per la promozione in A

(LaPresse) – “Nella politica vedo una grande carenza di leader in Italia, in Europa e nel mondo, quindi bisogna che chi ha più esperienza e saggezza si faccia pure disponibile per cercare di evitare delle cose negative”. Lo dice Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia, all’arrivo allo stadio Brianteo per festeggiare la promozione in Serie A del suo Monza.

