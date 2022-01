Pace fatta tra il tecnico e l'attaccante dei Blues, che in una intervista aveva dichiarato di voler tornare all'Inter

Pace fatta al Chelsea tra Romelu Lukaku e il tecnico Thomas Tuchel. L’attaccante belga – che nei giorni scorsi aveva rilasciato a Sky Sport Italia una intervista polemica nei confronti del suo attuale club e dell’allenatore, esprimendo tra l’altro la volontà di voler tornare all’Inter – si è scusato sia con Tuchel sia con i compagni di squadra ed è quindi tornato ad allenarsi in gruppo.

“Prima di tutto, siamo felici di aver trovato il tempo necessario per parlarne con calma. Questo è ciò che abbiamo fatto. Si è scusato ed è tornato in squadra“, ha dichiarato Tuchel, confermando che Lukaku è stato reintegrato nella squadra per l’andata della semifinale di Carabao Cup contro il Tottenham. “Era chiaro per noi capire che non l’ha fatto intenzionalmente. Inoltre, questa è la prima volta che si comporta così”, ha aggiunto il tecnico tedesco. “Non c’è mai stato il minimo comportamento contro la squadra. Questa era la prima volta che lo sentivamo parlare in questo modo”, ha detto ancora Tuchel.

