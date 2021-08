I Blues pronti a mettere sul piatto 130 milioni. E per il bomber belga ingaggio quasi raddoppiato

Inter-Chelsea: prove di accordo per Romelu Lukaku. Sono ore caldissime per il futuro del centravanti belga, per cui i campioni d’Europa sarebbero pronti a mettere sul piatto una terza offerta vicina ai 130 milioni di euro. Non solo, i Blues avrebbero anche già ottenuto una sorta di gradimento di massima da parte dello stesso Lukaku pronto ad accettare un ingaggio da 12 milioni di euro all’anno più bonus per arrivare a 15. Il presidente dell’Inter Stevan Zhang sta provando a resistere, ma di fronte a queste cifre sarà quasi impossibile dire di no. Il club nerazzurro potrebbe registrare una plusvalenza notevole anche se – stando alla stampa inglese – tra i 55 milioni ancora da pagare allo United (a cui spetterebbe anche una percentuale sulla rivendita) a disposizione di Beppe Marotta resterebbe ben poco da reinvestire. Un sostituto, però, l’Inter dovrebbe per forza trovalo e lo avrebbe individuato in Duvan Zapata dell’Atalanta. In una sorta di girandola a tre, i nerazzurri orobici in caso di cessione del bomber colombiano potrebbero virare su Tammy Abraham, esubero al Chelsea proprio con l’arrivo di Lukaku.

Proprio l’Atalanta è in queste ore una delle squadre più attive, visto che è in dirittura d’arrivo l’operazione che porterà il difensore Cristian Romero al Tottenham per circa 50 milioni di euro. Al posto dell’argentino, i nerazzurri hanno di fatto definito l’arrivo di Merih Demiral dalla Juventus con un prestito con diritto di riscatto per circa 30 milioni di euro. Il difensore turco non si è allenato alla Continassa ed è solo in attesa del via libera per effettuare le visite mediche a Bergamo. Juve che ha ricevuto anche una richiesta dal Bayern per Danilo, valutato 30 milioni. Intanto è sbarcato a Torino Kaio Jorge. Il 19enne attaccante brasiliano ha svolto le visite mediche al J Medical, poi nelle prossime ore tornerà in Brasile per espletare una serie di pratiche burocratiche prima di tornare in Italia e mettersi definitivamente a disposizione di Allegri. I bianconeri potrebbe poi cedere anche Aaron Ramsey al Milan, in prestito, per fare spazio al ritorno di Miralem Pjanic. Il tutto in attesa di chiudere con il Sassuolo per Manuel Locatelli.

In casa Milan è sempre più vicina la cessione dell’attaccante norvegese Hauge ai tedeschi dell’Eintracht Francoforte per circa 12 milioni di euro. In uscita dal Milan anche Mattia Caldara, che piace al neopromosso Venezia. Attiva anche la Lazio, con Maurizio Sarri che avrebbe messo gli occhi su Callum Hudson-Odoi, esterno offensivo sue vecchio pallino al Chelsea. I biancocelesti potrebbero far spazio al giocatore inglese cedendo Vedat Muriqi, su cui pare ci sia un interesse del Valencia. Per quanto riguarda gli altri movimenti, da segnalare una Salernitana molto attiva: i granata hanno preso l’attaccante Federico Bonazzoli dalla Samp e sempre dai blucerchiati potrebbe arrivare Julian Chabot. Sfoltisce la rosa anche il Napoli, che ha ceduto l’attaccante Amato Ciciretti al Pordenone. Lascia infine l’Italia Juraj Kucka, ceduto dal Parma al Watford in Premier League.

