Coppa Italia: tornano i tifosi per la finale Atalanta-Juventus

Oltre 4 mila persone a Reggio Emilia per Atalanta-Juventus dopo mesi di partite senza pubblico

La finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus vinta dai bianconeri per 2-1 a Reggio Emilia ha visto finalmente il ritorno sugli spalti dei tifosi dopo mesi di partite senza pubblico per la pandemia da coronavirus. Bandiere, striscioni, cori ed entusiasmo: immediatamente è cambiato il contesto in cui si è giocato il match. Il tutto con le sole 4.300 persone a cui è stato consentito l’accesso al Mapei Stadium.

