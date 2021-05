I ragazzi di Pirlo superano i bergamaschi nella sfida di Reggio Emilia

La Juventus ha vinto per la 14esima volta nella sua storia la Coppa Italia, battuta in finale l’Atalanta per 2-1 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. I gol al 30′ di Kulusevski (J), al 40′ di Malinovskyi (A) e al 72′ di Chiesa. Espulso per proteste all’88’ Toloi dalla panchina.

