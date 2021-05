I bianconeri sfidano l'Atalanta al Mapei Stadium: serve un successo per raddrizzare la stagione

“Vogliamo vincere la coppa, a tutto il resto penseremo dopo”. Parole quasi in fotocopia di Andrea Pirlo e Giorgio Chiellini alla vigilia della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Si gioca in quel Mapei Stadium di Reggio Emilia dove quest’anno i bianconeri hanno già vinto la Supercoppa battendo in finale il Napoli e il Sassuolo in campionato non più tardi di una settimana fa. “Speriamo che questo stadio ci porti fortuna”, ha dichiarato a tal proposito Chiellini. In poco meno di una settimana la Juventus si gioca le ultime possibilità di rendere meno deludente una stagione che fin qui ha riservato non pochi bocconi amari a CR7 e compagni. Battere l’Atalanta domani vorrebbe dire alzare il secondo trofeo stagionale e arrivare con la testa carica al punto giusto per la partita di Bologna, decisiva per la Champions. Domenica, però, non basterà vincere bisognerà anche sperare nel mancato successo del Milan proprio contro l’Atalanta.

“Noi pensiamo solo alla partita di domani, c’è un trofeo da alzare: al resto ci penseremo da giovedì”, ha dichiarato Pirlo in conferenza stampa. “Siamo pronti, questa è una partita a sè: abbiamo grande voglia di vincere un trofeo. Sappiamo le difficoltà perchè conosciamo bene l’Atalanta”, ha aggiunto capitan Chiellini. “Quando incontri l’Atalanta sai che trovi una squadra che ti fa alzare il ritmo e l’intensità. Siamo pronti per questo, li conosciamo e loro conoscono noi. Non credo sarà una partita diversa dalle altre”, ha detto Pirlo. Sicuramente sarà una gara diversa dalla finale di Supercoppa con il Napoli. “L’Atalanta è una squadra più fisica e arrembante rispetto al Napoli, sarà una gara sulla falsariga di quella di un mese fa a Bergamo. I dettagli lì hanno fatto la differenza, speriamo che domani il finale possa essere diverso”, ha dichiarato Chiellini.

Per quanto riguarda la formazione, Pirlo ha annunciato a sorpresa l’assenza di Leonardo Bonucci. “Ha riportato un problema al ginocchio in allenamento e non sarà a disposizione”, ha detto il tecnico bianconero. Sul compagno di attacco di Cristiano Ronaldo, invece, Pirlo non si è sbilanciato: “Abbiamo diverse soluzioni, non era la prima volta con Kuluseveki in quella posizione (contro l’Inter, ndr). Dybala anche sta bene, ha giocato una buona partita con il Sassuolo, è a disposizione e pronto per giocare. In avanti stanno tutti bene e decideremo domani”. Il favorito dovrebbe essere proprio la Joya con Chiesa a supporto sulla sinistra. A centrocampo Rabiot, Bentancur e McKennie dovrebbero essere i titolari. In difesa Danilo a sinistra con Cuadrado a destra, in mezzo Chiellini e De Ligt. In porta Buffon giocherà la sua ultima partita con la maglia bianconera.

E un futuro lontano dalla Juve potrebbero viverlo anche Pirlo e Chiellini: il tecnico sembra avere le ore contate mentre il difensore potrebbe appendere gli scarpini al chiodo dopo gli Europei. “Io penso solo alle prossime due partite, a fare il mio lavoro che è vincere domani e domenica. Poi per il futuro ci sarà tempo per parlarne”, ha dichiarato Pirlo. “Sono concentrato solo su queste ultime due partite, poi tutte le valutazioni del caso le faremo a fine stagione. Sappiamo l’importanza di queste due partite e ogni altro discorso toglierebbe energie per questa gara”, gli ha fatto eco Chiellini. Certo un epilogo con una Coppa Italia vinta e la qualificazione in Champions potrebbe rendere meno amaro l’eventuale addio del Maestro e del ‘Chiello’ ai colori bianconeri. A meno di colpi di scena…

