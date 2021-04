Intanto stabilite le due nuove sedi di Euro2020: saranno San Pietroburgo e Siviglia

Nessuna decisione della Uefa sui 12 club ribelli che avevano aderito al progetto Superlega, tra cui c’erano le tre italiane Juventus, Inter e Milan. “Il Comitato Esecutivo Uefa è stato informato sugli ultimi sviluppi riguardanti la cosiddetta ‘Super League’, comprese le possibili opzioni a disposizione della UEFA e i passi che sta valutando di intraprendere”. E’ quanto si legge nel comunicato finale del Comitato Esecutivo della confederazione.

A questo punto Real Madrid, Manchester City e Chelsea prenderanno regolarmente alle semifinali di Champions League, così come Arsenal e Manchester Utd a quelle di Europa League. Come riferisce il quotidiano spagnolo As, la Uefa non avrebbe avuto appigli legali per espellere i club della Superlega ma al massimo potrà aprire un fascicolo. Il Codice Disciplinare non include questa ipotesi e inoltre la Uefa avrebbe rischiato una serie di ricorsi dagli operatori televisivi che avrebbero chiesto i danni per la mancata disputa delle partite. Ora la questione è se la Uefa andrà avanti con le indagini contro Real Madrid e Juventus con il rischio di escluderle dalla prossima edizione della Champions. In base al regolamento, infatti, la Uefa può accettare o meno l’iscrizione delle squadre qualificate alle coppe europee. Questa ipotesi è ancora nell’aria e sicuramente dovrà essere affrontata nei prossimi mesi, prima della prossima stagione.

Euro2020

Siviglia e San Pietroburgo intanto sono le sedi scelte dalla Uefa per ospitare le partite di Euro 2020 dopo la rinuncia di Bilbao e Dublino che non potevano garantire la presenza di tifosi negli stadi. Lo ha annunciato il vicepresidente della Federcalcio polacca Zbigniew Boniek,. A Siviglia e San Pietroburgo giocherà le sue partite proprio la Polonia, inserita nello stesso Girone E con Spagna, Svezia e Slovacchia.

Le tre partite del Gruppo E di Euro2020 inizialmente previste a Dublino verranno riallocate a San Pietroburgo, che ospita già tre partite del Gruppo B e un quarto di finale. Gli ottavi di finale, inizialmente in programma a Dublino, verranno spostati invece allo stadio di Wembley a Londra. Le quattro partite inizialmente previste a Bilbao verranno trasferite all’Estadio La Cartuja di Siviglia. Sarà consentito l’accesso fino al 30% della capacità dello stadio per le tre partite del Gruppo E e una partita degli ottavi.

Ceferin: “Lieto di accogliere tifosi in stadi Euro 2020”

“Abbiamo lavorato diligentemente con le federazioni ospitanti e le autorità locali per garantire un ambiente sicuro e festoso alle partite e sono davvero lieto di poter accogliere gli spettatori in tutte le partite di Euro 2020”. Lo ha annunciato il presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin al termine del Comitato Esecutivo odierno.

Superlega, JP Morgan: “Valutato male impatto progetto”

Passo indietro di JP Morgan sul progetto della Superlega. “Abbiamo chiaramente valutato male” il modo in cui “questo accordo sarebbe stato visto dalla comunità calcistica e sull’impatto che avrebbe avuto in futuro”, spiega in una nota un portavoce della banca d’affari. “Impareremo da questo”, aggiunge. Jp Morgan si era impegnata rivestire un ruolo centrale nella nascita della nuova Superlega. L’impegno di JP Morgan si aggirava tra i 4,8 e i 6 miliardi di dollari distribuiti come prestiti ai team.

