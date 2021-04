Fan rivolta a Londra: il progetto è stato ritirato

(LaPresse) Tifosi in rivolta dopo l’annuncio della Super League, progetto poi ritirato per l’addio delle 6 squadre inglesi. I fan del Chelsea, tra i club fondatori, sono scesi in piazza a Londra martedì – davanti allo Stadio di Stamford Bridge, casa dei Blues – per protestare contro la propria società.

