Duro comunicato del club giallorosso contro il nuovo organismo del calcio che vede anche tre italiane tra i fondatori: Juventus, Inter e Milan

Anche la Roma si unisce all’elenco delle squadre contrarie al progetto Superlega. La società giallorossa “è fortemente contraria a questo modello ‘chiuso’, perché totalmente in contrasto con lo spirito del gioco che tutti noi amiamo – si legge in una nota del club – Certe cose sono più importanti del denaro e noi restiamo assolutamente impegnati nel calcio italiano e nelle competizioni europee aperte a tutti. Non vediamo l’ora di continuare a lavorare con la Lega Serie A, la Federazione Italiana, l’ECA e l’UEFA per far crescere e sviluppare il gioco del calcio in Italia e in tutto il mondo. I tifosi e un calcio accessibile a tutti sono al centro del nostro sport e questo non deve essere mai dimenticato”.

