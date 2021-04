Eliminati Bayern e Porto: a bavaresi e lustiani non basta la vittoria 1-0. Stasera Liverpool-Real Madrid e Borussia Dortmund-Manchester City

Il Paris Saint Germain soffre ma alla fine vola in semifinale di Champions League. Al Bayern Monaco non è bastata la vittoria 1-0 con gol di Choupo-Muting al 40′ nella gara di ritorno a Parigi per ribaltare il 2-3 dell’andata. Nell’altro quarto di finale di ieri esulta il Chelsea: anche agli inglesi è sufficiente una sconfitta, 1-0, a Londra contro il Porto per passare il turno. Per i lusitani gol spettacolare ma inutile di Taremi in rovesciata al 94′. Stasera le altre due gare di ritorno dei quarti: Liverpool-Real Madrid e Borussia Dortmund-Manchester City.

