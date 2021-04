L'attaccante del Milan era stato espulso nel secondo tempo della sfida di Parma dal direttore di gara Maresca

La stangata tanto temuta non è arrivata. Il Milan può tirare un sospiro di sollievo e riporre nel cassetto il ricorso che era già pronto a presentare: il giudice sportivo ha sanzionato Zlatan Ibrahimovic con una sola giornata di squalifica dopo il battibecco con l’arbitro Maresca nel corso del match di sabato contro il Parma. L’attaccante è stato squalificato “per avere, al 15′ del secondo tempo, proferito, con atteggiamento provocatorio, una critica irrispettosa al direttore di gara”, si legge nella motivazione. L’asso svedese salterà così soltanto la sfida di domenica a ora di pranzo contro il Genoa e tornerà regolarmente a disposizione per il match del turno infrasettimanale contro il Sassuolo. Proprio la motivazione inconsueta (“critica irrispettosa”) ha però riacceso le polemiche attraverso i social per un’espulsione che a Milanello giudicano esagerata. Stefano Pioli comunque non perde la bussola: in questa stagione, tra infortuni e coronavirus, il tecnico emiliano ha dovuto fare a meno del suo leader già in 19 partite su 45 complessive. E il Diavolo ha più volte dimostrato di sapersela cavare anche senza il proprio totem. Contro il Grifone ad esempio potrebbe toccare a Rafael Leao tornare a presidiare il centro dell’attacco. “Non è importante il ruolo in campo, l’importante è aiutare la squadra, fare gol e fare assist. Se cerco di fare del mio meglio so che posso aiutare la squadra – ha sottolineato in una intervista a Sky Sport – A fine stagione le partite sono molto importanti, noi vogliamo andare in Champions. Il Milan merita di tornarci”. Se per l’espulsione del ‘Tardini’ il caso è chiuso, non si placano le polemiche per la presenza di Ibrahimovic in un ristorante di Milano domenica, con la regione ancora in zona rossa. Il consigliere regionale di +Europa Radicali, Michele Usuelli, ha chiesto infatti che venga rimosso il video, promosso dalla Regione Lombardia, in cui l’attaccante rossonero appare come testimoniale nella lotta al Covid. “Sarà mia cura interloquire con l’assessore Bolognini, che ha la responsabilità per la campagna di comunicazione per segnalare l’episodio che lei ha opportunamente segnalato”, ha dichiarato a tal proposito la vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti. Uno scivolone che potrebbe costare caro a Zlatan ma che non cambierà i piani del Milan: il rinnovo di contratto è cosa fatta, Ibra sarà protagonista in rossonero anche nella stagione 2021/22.

