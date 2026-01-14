Brasile, gli animali dello zoo di Rio mangiano i ghiaccioli per il grande caldo

Gli animali dello zoo BioParque di Rio de Janeiro in Brasile, hanno ricevuto ghiaccioli e dolciumi congelati, mentre la città affrontava un’altra giornata di caldo torrido dell’estate brasiliana. Giaguari, scimmie e altri animali hanno ricevuto una dieta a base di ghiaccio preparata in base alle esigenze di ciascuna specie. Alcuni hanno ricevuto frutta congelata, mentre ad altri sono state offerte miscele contenenti sangue congelato. Un gruppo di scimmie ha ricevuto ghiaccioli all’anguria dai guardiani dello zoo. Un giaguaro ha cercato di pescare ghiaccioli di pollo macinato da un vassoio che galleggiava nella sua vasca d’acqua. Domenica e lunedì le temperature a Rio de Janeiro hanno superato i 40 gradi, spingendo le autorità cittadine a emettere un allerta calore di livello 3 e ad avvertire dei rischi per la salute legati all’esposizione prolungata.