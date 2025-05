In seguito all'aggressione l'animale è stato ucciso

Un uomo è ricoverato in ospedale in condizioni stabili dopo essere stato attaccato da un’orsa con due cuccioli, nel villaggio di Sucany, in Slovacchia. Ha riportato diverse ferite ed è stato trasportato dai servizi di emergenza all’ospedale universitario di Martin.

Il segretario esecutivo del ministero dell’Ambiente, Filip Kuffa, ha dichiarato che l’orsa è stata uccisa e che l’area è sotto sorveglianza. L’aggressione è avvenuta dopo che il governo ha recentemente approvato un piano per abbattere circa un quarto degli orsi bruni del Paese, in seguito alla morte di un uomo sbranato mentre passeggiava in un bosco nella Slovacchia centrale.

