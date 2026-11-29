(LaPresse) A Kiev, cittadini e rappresentanti del clero si sono riuniti al Museo Nazionale dell’Holodomor-Genocidio per commemorare le vittime della grande carestia del 1932-1933, provocata durante il regime sovietico di Joseph Stalin. La cerimonia si è svolta in occasione della Giornata della Memoria dell’Holodomor, dedicata ai milioni di ucraini morti di fame. I partecipanti hanno deposto fiori, pane e spighe di grano davanti al monumento “Amara memoria dell’infanzia” e acceso numerose candele rosse lungo il pendio su cui sono incise le date 1932 e 1933. Attorno al memoriale si è svolta anche una funzione religiosa in ricordo delle vittime. L’Holodomor, termine ucraino che significa “morte per fame“, indica la carestia che colpì l’Ucraina sovietica tra il 1932 e il 1933, causando la morte di milioni di persone sotto il regime di Stalin. Una tragedia che continua a essere ricordata come una delle pagine più dolorose della storia ucraina.