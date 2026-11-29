(LaPresse) Chiang Wan-an è stato rieletto sindaco di Taipei, sconfiggendo lo sfidante Puma Shen, candidato del Partito Democratico Progressista (DPP), al termine delle elezioni locali svoltesi sabato a Taiwan. Lo spoglio ha evidenziato un netto vantaggio per il sindaco uscente nella capitale, storica roccaforte del Partito Nazionalista (KMT), all’opposizione. Shen ha riconosciuto la sconfitta. Il risultato rappresenta una nuova battuta d’arresto per il DPP al governo, che non riesce a riconquistare Taipei dal 1994. Il KMT sostiene una linea favorevole a relazioni più strette con Pechino, mentre la Cina rivendica la sovranità sull’isola autonoma e non esclude l’uso della forza per assumerne il controllo. I sostenitori di Chiang hanno festeggiato i risultati nella sede elettorale del sindaco. Nel suo discorso, il rieletto primo cittadino ha ringraziato gli elettori e riconosciuto il valore della campagna dello sfidante, esprimendo rispetto per Shen e per il suo staff e definendo la competizione un’importante prova di partecipazione democratica. Le elezioni hanno coinvolto complessivamente le 22 città e contee di Taiwan. I cittadini sono stati chiamati a scegliere sindaci, amministratori locali, consiglieri comunali e di contea e altri rappresentanti delle istituzioni territoriali.