(LaPresse) Oltre 70 persone, tra cui bambini, sarebbero morte in una serie di attacchi aerei condotti dall’esercito del Myanmar in diverse aree del Paese. Secondo quanto riferito da gruppi dell’opposizione, funzionari dei soccorsi e media locali, i raid hanno colpito lo Stato di Shan, lo Stato di Rakhine e la regione di Magway, provocando anche più di 70 feriti. Tra gli obiettivi raggiunti dalle incursioni figurano una location per matrimoni, scuole e quartieri residenziali. I raid si inseriscono nel quadro della guerra civile che sconvolge il Myanmar dal colpo di Stato militare del 1° febbraio 2021, quando l’esercito rovesciò il governo eletto di Aung San Suu Kyi. Dopo la repressione delle proteste pacifiche, numerosi oppositori hanno imbracciato le armi, dando vita a un conflitto che coinvolge vaste aree del Paese. Il governo sostenuto dai militari non ha rilasciato dichiarazioni immediate sugli ultimi attacchi. In passato, l’esercito ha sostenuto di colpire esclusivamente obiettivi militari legittimi, accusando le forze della resistenza di terrorismo.