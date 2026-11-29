(LaPresse) Al via in Messico la 40esima edizione della Fiera internazionale del libro di Guadalajara, la FIL, in cui l’Italia è ospite d’onore per la seconda volta nella storia dell’evento. All’inaugurazione l’Italia, che porta alla fiera una delegazione di 58 autrici e autori, è stata rappresentata dal ministro della Cultura Alessandro Giuli. “L’impressione è positiva da un punto di vista di interesse mediatico internazionale, per l’accoglienza ricevuta dagli ospiti messicani e la presenza italiana già si fa notare per la programmazione che il sistema culturale italiano, quello istituzionale, in collegamento anche con le imprese private, è riuscito a portare qui in Messico e a Guadalajara, con una programmazione diversificata che investe tanti aspetti della creatività”, ha detto Giuli a LaPresse a margine dell’evento. “Non soltanto ovviamente i libri, che sono il cuore dell’appuntamento, ma c’è l’arte contemporanea, ci sono mostre di arte antica, c’è la musica, ci sono le performance, c’è un intero sistema di creatività italiano che si mette in mostra e lo fa in relazione con il Messico, che è il posto di una importante fiera internazionale ispanofona, una costellazione di altre case editrici, di altre realtà culturali, che da tutto il mondo vengono per conoscerci e farsi conoscere da noi”, ha sottolineato il ministro. “Non mi aspettavo la grande capacità degli organizzatori di avere un rapporto così affettivo, non soltanto rispetto alla cultura, ma alla cultura italiana. Abbiamo ascoltato delle parole della nostra tradizione letteraria, musicale, artistica. Sapevo, ovviamente, che il Messico ha una predilezione per l’Italia, ma che questa predilezione fosse così profonda, così partecipata, così emotivamente comunicata mi ha sorpreso molto positivamente”, ha affermato Giuli a LaPresse.