(LaPresse) Centinaia di residenti e visitatori si sono radunati nella città costiera settentrionale di Batroun, in Libano per assistere all’accensione di un gigantesco albero di Natale, che segna l’inizio delle celebrazioni natalizie del 2026 nel Paese. La cerimonia di accensione è stata accompagnata da fuochi d’artificio e dagli applausi della folla, mentre i visitatori si sono radunati attorno all’albero riccamente addobbato per scattare foto e festeggiare l’occasione. L’allestimento festivo presenta una stella gigante in cima all’albero, una giostra di cavalli, mongolfiere colorate, finestre di case addobbate, Babbo Natale sulla sua slitta trainata dalle renne e una ruota panoramica.