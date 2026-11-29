(LaPresse) “Non sono d’accordo con chi alimenta lo scontro tra poteri dello Stato perché fa male a tutta la Repubblica. Lo dico perché è sbagliato quando alte cariche dello Stato agiscono per fare pressione preventiva sulla Corte Costituzionale”. Queste le parole della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, intervenuta al 37mo Congresso dell’Associazione nazionale magistrati in corso a Napoli, dopo le dichiarazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa sulla legge elettorale. “Credo sia molto sbagliato quando delle alte cariche dello Stato agiscono per fare pressione preventiva rispetto alla Corte Costituzionale. Penso questo sia inaccettabile” aggiunge.