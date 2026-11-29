(LaPresse) Francesca Albanese è arrivata sabato a Città del Messico, accolta da applausi, fiori, bandiere palestinesi e cori di decine di sostenitori. La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei territori palestinesi occupati era rimasta bloccata per quasi due giorni in un aeroporto del Costa Rica, dopo che le autorità le avevano negato l’ingresso nel Paese. L’avvocatessa italiana si trovava in Costa Rica per ricevere una laurea honoris causa dall’Università del Costa Rica. Al suo arrivo da Parigi, giovedì, era stata fermata dalle autorità dell’immigrazione, che avevano motivato il provvedimento con un allarme internazionale relativo a presunti legami con il terrorismo e a rischi per la sicurezza nazionale, senza rendere pubbliche prove o indicare la fonte della segnalazione. Albanese, sottoposta a sanzioni statunitensi per il suo impegno nel chiedere conto dei presunti abusi commessi da Israele e dai suoi sostenitori, ha chiesto di verificare un eventuale collegamento tra le sanzioni e il divieto di ingresso. La Corte costituzionale costaricana ha intanto bloccato la sua espulsione in attesa di esaminare un ricorso, consentendole successivamente di lasciare l’aeroporto e trasferirsi in hotel prima della partenza per il Messico. All’arrivo nella capitale messicana, Albanese ha criticato il trattamento ricevuto dalle autorità costaricane, contrapponendolo all’accoglienza della popolazione. Ha inoltre annunciato l’intenzione di tornare in Costa Rica quando il Paese sarà “libero dai simpatizzanti dell’apartheid“. La vicenda ha suscitato le critiche di alcuni ex presidenti costaricani, di Amnesty International e dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. Di diverso avviso l’ambasciatore israeliano presso l’ONU, che ha difeso la decisione delle autorità. Albanese ha accusato Israele di genocidio a Gaza, un’accusa che il governo israeliano respinge. Nel suo intervento davanti ai sostenitori, la relatrice ONU ha infine invitato a non distogliere l’attenzione dalla situazione dei palestinesi: “Se divento io la notizia, ho fallito. Sono qui per parlare della Palestina“.