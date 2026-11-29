(LaPresse) – Il premier spagnolo e leader del Psoe, Pedro Sanchez, ha votato per le elezioni generali a Madrid, nel Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo. E’ stato il primo dei candidati a recarsi alle urne. “Vedo una mobilitazione storica e ho buone sensazioni”, ha detto il socialista ai cronisti fuori dal seggio. “Oggi è il giorno in cui la Spagna decide che futuro vuole per i prossimi quattro anni. Ci sono molti poteri in democrazia ma il maggiore dei poteri è il voto”, ha affermato Sanchez, esortando i cittadini a “mobilitarsi e partecipare“.