(LaPresse) Luci, colori, bambini e tanti sorrisi. A Zagabria, in Croazia, venerdì sera è stato aperto il mercatino di Natale, uno dei più famosi d’Europa. I visitatori hanno passeggiato nel parco innevato nel centro della città, passando accanto alle sculture dello Schiaccianoci, mentre il sindaco di Zagabria Tomislav Tomasevic accendeva la prima candela dell’Avvento, segnando l’inizio della stagione. L’Avvento è uno dei più grandi eventi turistici di Zagabria, con festeggiamenti che si svolgono in diverse località della città. Il mercatino di Natale è stato votato come il migliore d’Europa per tre anni consecutivi, nel 2016, 2017 e 2018.