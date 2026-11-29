(LaPresse) L’emittente giapponese NTV ha mostrato alcune immagini di recinzioni arancioni installate nei pressi di un ponte che collega la Cina e la Corea del Nord nella città cinese di confine di Dandong.

La mossa fa seguito alle notizie secondo cui il leader nordcoreano Kim Jong-un dovrebbe recarsi presto in visita in Cina.

Kim si è recato a Dandong l’ultima volta alla fine di ottobre. Secondo l’agenzia di stampa giapponese Kyodo, potrebbe inoltre incontrare il presidente cinese Xi Jinping all’inizio di dicembre.