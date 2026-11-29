(LaPresse) Una forte nevicata ha imbiancato la Bosnia, creando disagi alla circolazione ma portando entusiasmo tra gli appassionati di sci nelle località montane vicino a Sarajevo. Le immagini mostrano veicoli in transito sulle strade innevate nei dintorni del centro sciistico di Jahorina, mentre turisti e visitatori passeggiano tra i paesaggi ricoperti di neve in vista dell’inizio della stagione sciistica. Residenti e turisti hanno accolto positivamente le precipitazioni, auspicando una stagione migliore rispetto a quella dello scorso anno, caratterizzata da nevicate meno abbondanti. Il maltempo ha però comportato anche difficoltà alla viabilità. In alcune zone del Paese le temperature sono scese fino a -11 gradi, favorendo la formazione di ghiaccio sulle strade. Le condizioni di guida sono diventate particolarmente pericolose e sono stati segnalati diversi incidenti stradali.