Raid contro Sanaa, capitale dello Yemen. 15 persone sono rimaste ferite nell’attacco, avvenuto nelle prime ore del mattino nel quartiere di Abu Shamla. A diffondere la notizia è stato il portavoce del ministero della Salute controllato dagli Houthi.

Secondo i media locali, controllati dai ribelli yemeniti, sarebbero state danneggiate almeno otto abitazioni e tre negozi. Colpita anche una stazione di servizio. I bombardamenti avrebbero provocato un incendio in una centrale elettrica a Mokha. Gli Houthi hanno attribuito la responsabilità dei bombardamenti all’Arabia Saudita.