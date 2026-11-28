“Non voglio entrare nel merito per non fare polemica. Faccio solo un appello: cerchiamo di prendere qualsiasi tematica con la serietà che merita. Questo significa riempire le aule quando c’è da decidere, significa interessarsi di un problema e questo già è un segnale per i cittadini”. Lo ha detto Gino Cecchettin, presidente della Fondazione Giulia Cecchettin, a margine del 37esimo congresso dell’Associazione nazionale magistrati a Napoli, rispondendo a una domanda sulle assenze in aula a Montecitorio durante la seduta dedicata alla violenza di genere. “C’è tantissimo da fare – ha aggiunto – perché contiamo ancora migliaia di casi di violenza di genere e centinaia di femminicidi ogni anno, quindi dobbiamo prendere la questione per quello che è, come un’emergenza che tocca tutti. Ma servono dei percorsi educativi. Noi pensiamo a quello e ci stiamo battendo perché possano essere strutturali e quelli danno risultati, perché insegnare fin da giovani il rispetto per la vita, la parità di diritti e l’uguaglianza nelle condizioni di lavoro è fondamentale”.