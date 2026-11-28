Ancora un weekend di protesta a Torino. Per l’ottavo sabato consecutivo, centinaia di persone sono scese in strada per manifestare contro la guerra e il caro vita, rinnovando il proprio sostegno alla Palestina. Il corteo, a cui si stima abbiano preso parte circa 500 persone, è partito da Piazza Castello con arrivo previsto a Piazza Vittorio. In testa al serpentone di gente in protesta, lo striscione “Il genocidio parte da qua. Fuori la guerra dalla nostra città”; i manifestanti hanno scandito cori di insulti contro la premier Giorgia Meloni e il ministro della Difesa Guido Crosetto.