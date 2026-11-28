A Taiwan si vota per sindaci, consiglieri comunali e altri rappresentanti locali nelle 22 città e contee del Paese, in un’elezione che metterà alla prova la capacità del partito al governo di ottenere alcune vittorie a livello locale. I seggi hanno aperto alle 8:00 e chiuderanno alle 16:00. I risultati vengono solitamente conteggiati e annunciati lo stesso giorno. I vincitori ricopriranno un mandato di quattro anni. A differenza delle elezioni presidenziali, in cui le relazioni con la Cina e le pressioni di Pechino sull’isola sono temi centrali, il voto di sabato è incentrato maggiormente su questioni locali, tra cui le prestazioni di assistenza sociale e altre tematiche che incidono sulla vita quotidiana dei cittadini. Tuttavia, la Cina non è stata del tutto assente dal dibattito. Le autorità taiwanesi hanno accusato Pechino di tentare di seminare sfiducia nel sistema elettorale dell’isola, accuse che le autorità cinesi hanno respinto. Il Ministero della Difesa Nazionale di Taiwan ha registrato circa 33 sortite di aerei da guerra dell’Esercito Popolare di Liberazione cinese tra venerdì e sabato diretti verso Taiwan, tra cui bombardieri e caccia.