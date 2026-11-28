Domenica la Spagna si appresta ad andare alle urne per le elezioni generali, con il primo ministro Pedro Sánchez che cerca di respingere gli sfidanti conservatori e di estrema destra per ottenere un altro mandato. Venerdì, durante un comizio elettorale a Valencia, il leader di estrema destra di Vox, Santiago Abascal, ha esortato i sostenitori a votare per il suo partito, chiedendo la fine dell’immigrazione di massa, controlli più severi alle frontiere e quella che ha definito la priorità degli spagnoli nel proprio Paese. Abascal ha inoltre accusato Sánchez di rappresentare il Marocco e i separatisti catalani anziché gli interessi nazionali della Spagna. Intervenendo al comizio nell’ultimo giorno di campagna elettorale, Abascal ha anche invitato gli elettori a sostenere Vox, promettendo di affrontare questioni quali l’immigrazione, le tasse, la sanità, l’assistenza all’infanzia e l’edilizia abitativa.