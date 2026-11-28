Il primo ministro spagnolo e candidato del Partito Socialista, Pedro Sánchez, ha trascorso il sabato in sella a una mountain bike insieme alla moglie Begoña Gómez, alla vigilia delle elezioni. La coppia è stata ripresa mentre si preparava per l’escursione in una località non precisata della Spagna, mantenuta segreta per ragioni di sicurezza. Sánchez ha spiegato di non essere riuscito a dedicarsi alla bicicletta nelle ultime settimane a causa della campagna elettorale e delle attività che l’hanno preceduta. Il premier ha anche scherzato sulla possibilità di non essere riconosciuto durante l’uscita, mostrando l’attrezzatura scelta per l’occasione: una GoPro per riprendere alcune discese, casco e occhiali da sole per rendersi meno identificabile.

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