Il primo ministro spagnolo in carica Pedro Sánchez ha esortato i propri sostenitori a credere che la vittoria sia a portata di mano nel comizio elettorale conclusivo tenutosi venerdì sera a Madrid, in vista delle elezioni anticipate di domenica. Sánchez ha invitato gli elettori a mobilitarsi in vista delle elezioni anticipate di domenica, definendo il voto un’opportunità per difendere le pensioni, i diritti delle donne, i diritti dei lavoratori e il diritto internazionale. Ha quindi invitato i sostenitori a votare contro quella che ha definito la regressione rappresentata dal leader del Partito Popolare conservatore, Alberto Núñez Feijóo, e dal leader di Vox, Santiago Abascal. Il leader progressista ha guidato il Paese per otto anni, affrontando sfide quali la pandemia di coronavirus, le catastrofi naturali e le crisi migratorie.