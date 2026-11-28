All’alba di sabato, nella provincia di Roma, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia hanno arrestato tre persone, gravemente indiziate, a vario titolo e in concorso tra loro, dei delitti di estorsione consumata e tentata estorsione continuata, con le aggravanti di aver agito in più persone riunite e con l’utilizzo del metodo mafioso.

L’attività investigativa è scaturita a seguito della denuncia sporta a metà settembre da un imprenditore agricolo locale, titolare di una struttura equestre situata nel comune di Ponzano Romano. L’uomo, a metà giugno, aveva accolto in custodia giudiziale, presso la propria tenuta, sedici cavalli provenienti da un sequestro preventivo operato in Sicilia dalle forze dell’ordine nell’ambito di indagini su corse clandestine. Pochi giorni dopo l’arrivo degli animali, la vittima è stata avvicinata da un conoscente legato all’ambiente dell’equitazione, il quale, simulando una premurosa e leale mediazione a tutela dell’imprenditore, è indiziato di invece di avere ideato ed orchestrato un articolato disegno criminoso. L’indagato avrebbe infatti prospettato alla vittima che i cavalli affidatigli appartenessero a una famiglia siciliana asseritamente mafiosa e che, per scongiurare imminenti ritorsioni – tra cui il danneggiamento delle strutture e l’incendio dell’intera azienda agricola -, fosse indispensabile versare cospicue somme di denaro a titolo di “risarcimento” per l’affronto patito, consistente nell’aver accettato di ospitare i cavalli.

A supporto della messinscena intimidatoria, il finto intermediario ha fatto ascoltare messaggi vocali con minacce formulate con cadenza siciliana e ha condotto la persona offesa a un incontro a Valmontone con un secondo complice, ex pugile, presentato come cugino della “famiglia Siciliana”. Quest’ultimo ha intimato con fermezza la corresponsione immediata di 10.000 euro, minacciando violente spedizioni punitive qualora la richiesta non fosse stata assecondata. Sotto la morsa della coartazione psicologica, la vittima è stata costretta a pagare tale prima somma in due tranche da 5.000 euro ciascuna. Tuttavia, lungi dall’arrestarsi, la spirale coercitiva ha velocemente raggiunto la complessiva cifra di 88.800 euro. In questa seconda fase si è inserito anche un terzo complice, incaricato di rafforzare la pressione sulla vittima mediante ulteriori comunicazioni e telefonate minatorie. Di fronte a tale pretesa ed esasperato dalle continue minacce per la propria incolumità e quella dei familiari, la vittima ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri.