“C’è una guerra nel cuore dell’Europa che rischia di allargarsi ad altri teatri, proprio perché la Russia si è insediata in gran parte dell’Africa e in alcuni paesi del Mediterraneo. Abbiamo bisogno di un’Europa forte, unita, capace di rispondere a queste sfide, non militarmente ma con una politica estera. Il centrosinistra deve dare vita a un governo europeista che non si sottrae alle sfide, tra cui anche quelle della capacità di fare politica estera e di immaginare un futuro di pace del nostro continente. Per questo va trovata una soluzione che non può essere una soluzione lessicale, che deve essere una cosa che prosegue l’impegno degli altri governi europei a fianco dell’Ucraina, affinché l’Ucraina si presenti forte e non arresa al tavolo delle trattative”. Lo ha detto a LaPresse la deputata del Partito Democratico Lia Quartapelle, a margine delle commemorazioni dell’Holodomor da parte della comunità ucraina a Milano, rispondendo sul rischio che l’allargamento del conflitto russo-ucraino al bacino del Mediterraneo potesse anche aumentare le divergenze nel campo largo sul sostegno a Kiev. “Questo è quello che deve fare il governo italiano di centrosinistra, che è molto diverso da quello che ha fatto il governo italiano di centrodestra, che è andato dietro a Trump, a parole ha sostenuto l’Ucraina ma poi non c’era e ha sempre evitato di rafforzare le iniziative europee per una politica estera e una politica di pace comune del continente”, ha aggiunto Quartapelle.