In Perù, agenti del Servizio Nazionale Forestale e della Fauna Selvatica (Serfor) del Ministero dello Sviluppo Agricolo e dell’Irrigazione (Midagri) e funzionari doganali hanno scoperto 677 animali selvatici, tra cui tarantole, millepiedi, scorpioni e lucertole, nascosti in due valigie appartenenti a due giovani cittadini cinesi. I passeggeri stavano tentando di tornare nel loro Paese passando per l’Aeroporto Internazionale Jorge Chávez. Le autorità affermano che gli animali vengono venduti come animali da compagnia nei paesi europei e asiatici. All’interno di due valigie destinate alla stiva dell’aereo, i giovani cittadini cinesi trasportavano 386 tarantole provenienti da varie parti del paese, compresa la regione amazzonica peruviana. Sono stati rinvenuti anche 166 millepiedi, 112 scorpioni, 7 lucertole e 6 formiche morte. Tutti gli esemplari erano confezionati in sacchetti con chiusura a zip e sistemati all’interno di contenitori di plastica per alimenti. Il valore totale del carico è stimato in 100.000 dollari. Per garantire che potessero sopravvivere al lungo viaggio da Lima a Parigi e da lì a Shanghai, in Cina, gli animali erano avvolti in carta da cucina umida. I due cittadini cinesi sono attualmente in custodia della Polizia Nazionale peruviana e dovranno affrontare un procedimento penale avviato dalla Procura Specializzata in materia ambientale.