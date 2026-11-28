Sabato migliaia di manifestanti hanno sfilato per le strade di Parigi per protestare contro la violenza di genere e sessuale a tre giorni dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Nella capitale francese si sono svolte due diverse marce. Alcuni attivisti hanno collegato le richieste relative alla sicurezza delle donne alle rivendicazioni per la giustizia sociale e razziale.