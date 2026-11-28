La storica 100ª parata del Giorno del Ringraziamento di Macy’s ha preso il via sabato mattina con gli stessi palloni aerostatici e carri allegorici, 1.000 clown e la maggior parte delle celebrità originariamente annunciate per giovedì, quando il maltempo ha costretto a rinviare l’inizio annuale delle festività natalizie.
Una grande folla si è quindi radunata a New York City per assistere alla parata, che segue un percorso di 4 chilometri che parte dall’Upper West Side di Manhattan per concludersi a Herald Square, di fronte al negozio principale di Macy’s.
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La storica 100ª parata del Giorno del Ringraziamento di Macy’s ha preso il via sabato mattina con gli stessi palloni aerostatici e carri allegorici, 1.000 clown e la maggior parte delle celebrità originariamente annunciate per giovedì, quando il maltempo ha costretto a rinviare l’inizio annuale delle festività natalizie.