È stata inaugurata venerdì a Guadalajara, in Messico, la mostra dal titolo ‘Etruschi. La forma e la materia’, che si inserisce nell’ambito delle iniziative in occasione della 40esima Fiera internazionale del libro di Guadalajara, in cui l’Italia è Paese ospite d’onore. L’inaugurazione, nel Museo regionale di Guadalajara, si è svolta alla presenza del ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha tagliato il nastro con i colori del tricolore insieme alla direttrice del Museo, Beatriz Domínguez Plaza. La mostra, una delle 10 che l’Italia presenta nell’ambito della FIL, ospita 70 reperti di terracotta, pietra e bronzo, risalenti al IX-II secolo a.C., molti dei quali restaurati per l’occasione. Curata da Massimo Osanna e Vincenzo Bellelli, dopo Guadalajara si sposterà a Città del Messico, e poi anche a Los Angeles e New York. Il ministro Giuli si trova in Messico per l’inaugurazione della Fiera internazionale del libro, al via oggi e che durerà fino al 6 dicembre.“Per noi è stato un onore che il governo italiano abbia rivolto la propria attenzione al Museo Regionale di Guadalajara e, trattandosi di reperti archeologici, questi si inseriscono perfettamente in questo spazio dedicato principalmente alla conservazione del patrimonio culturale e, in questo caso specifico, all’archeologia”, ha detto a LaPresse la direttrice Beatriz Domínguez Plaza. “Per noi la presenza di questi reperti qui rappresenta la possibilità di conoscere e riconoscere le somiglianze e le differenze esistenti tra ciascuna delle culture”, ha concluso.