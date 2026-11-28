Delle 10 mostre che l’Italia ha pianificato a Guadalajara a margine della sua presenza come ospite d’onore alla Fiera internazionale del libro (FIL), fra le più grandi al mondo per il settore dell’editoria, quattro sono state inaugurate nella serata locale di venerdì nella sede del Musa, il Museo delle arti dell’università di Guadalajara, gremito di un pubblico con tantissimi giovani. Le esposizioni spaziano dalla tradizione fino ai giorni nostri: ‘Caravaggio e il suo tempo. Tra naturalismo e classicismo’, ‘Stadi. Architettura e mito’, ‘Pittura italiana oggi. Una nuova scena’ e ‘Pinocchio. Un’avventura di legno e carta’.

“Abbiamo cercato con queste quattro esposizioni contemporaneamente nello stesso museo di presentare un’Italia sia nelle sue radici antiche, sia nelle sue espressioni più moderne e contemporanee, con anche un omaggio a Pinocchio nel 200esimo anniversario della nascita di Collodi, perché Pinocchio è molto conosciuto in Messico e molto apprezzato in Messico. Insomma, di fatto presentiamo un quadro dell’Italia il più completo possibile in un solo edificio che tra l’altro è bellissimo”, ha detto a LaPresse l’ambasciatore d’Italia in Messico, Alessandro Modiano. “La relazione culturale fra Italia e Messico è una relazione straordinaria. Di fatto siamo due Paesi che hanno fra i patrimoni culturali più importanti del mondo e che hanno un’incredibile ammirazione reciproca per la propria capacità di produrre cultura. Quindi il far parte di questo contesto della FIL, che è un contesto evidentemente importantissimo per il libro, ma che ci apre anche la possibilità di presentare un’Italia in tutta la sua forza culturale, non solamente nel settore di dell’editoria, ma anche in tanti settori, è un contesto perfetto e noi con il Messico da questo punto di vista ci intendiamo perfettamente”, ha aggiunto Modiano.

“Siamo estremamente contenti e ci sentiamo profondamente onorati di presentare quattro diversi punti di vista sull’arte nella cultura italiana, nell’ambito della Fiera Internazionale del Libro in occasione del suo 40° anniversario. Per il Musa, Museo delle Arti, è molto importante poter presentare un percorso che spazia dalla tradizione artistica di Caravaggio alle nuove tendenze dell’arte contemporanea nella pittura italiana odierna, passando anche per qualcosa di così tradizionale come Pinocchio e per uno sguardo all’architettura degli stadi”, ha raccontato a LaPresse il direttore del Musa, Moisés Schiaffino.

“Essendo questo l’unico museo universitario dell’Università di Guadalajara, per noi è estremamente importante che i nostri studenti e tutto il pubblico in generale possano venire a scoprire la ricchezza della cultura italiana attraverso queste mostre. La mostra su Caravaggio ha suscitato parecchie aspettative perché è la prima volta che l’arte di Caravaggio viene presentata in città. Ci sono quindi molti giovani interessati a venirlo a vedere per la prima volta, a trovarsi di fronte a un’opera del grande maestro Caravaggio”, ha evidenziato Schiaffino.