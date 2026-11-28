La Collezione Farnesina sbarca a Guadalajara con una selezione di oltre 50 opere che punta a esplorare come sia cambiata l’arte italiana dal secondo dopoguerra. ‘Una storia italiana. Arte dal passato al presente: la Collezione Farnesina’, mostra curata da Ludovico Pratesi, è ospitata da oggi nel Museo Cabañas, casa dei murales del celebre muralista messicano José Clemente Orozco, nell’ambito delle iniziative italiane per la Fiera internazionale del libro di Guadalajara (FIL), in cui l’Italia è ospite d’onore. Le opere spaziano dalla pittura alla fotografia e includono una scultura, per restituire l’immagine di una scena artistica in continua evoluzione.

“Portiamo la collezione Farnesina a Guadalajara quando l’Italia è ospite d’onore. Un grande sforzo di sistema per la nostra editoria, per la nostra cultura, per le nostre industrie ricreative in tutto il mondo latinoamericano a partire dal Messico. E perché Collezione Farnesina? Perché vogliamo portare la tradizione, la grande tradizione classica italiana e il Rinascimento, ma anche l’Italia che guarda al futuro. Il Messico è un Paese giovane, in grande sviluppo e dobbiamo saper comunicare a loro anche quello che l’Italia oggi riesce a esprimere in termini di contemporaneità, di modernità, di tecnologia, di crescita, di futuro”, ha detto a LaPresse Mauro Battocchi, direttore generale per la crescita e la promozione delle esportazioni presso il ministero degli Esteri. Il curatore della mostra, Ludovico Pratesi, ha evidenziato in particolare il focus sull’arte contemporanea e il dialogo con l’arte messicana: “Con questa mostra, ma anche con altre mostre, l’Italia ha voluto presentarsi in maniera contemporanea. Questa è un po’ una novità, perché l’Italia a livello internazionale si è sempre presentata un po’ con opere del passato, archeologia, barocco, Rinascimento. Invece in questa occasione c’è un rapporto con un paese che guarda molto avanti. È stato bello, è stato interessante creare questo legame tra il presente e il futuro nei due Paesi”. “Ci sono, diciamo, tanti linguaggi diversi e sono opere, per la maggior parte opere murali, proprio per creare un rapporto con gli affreschi che sono di di Orozco all’interno del Cabanas”, ha sottolineato.

Il museo ospita un ciclo di 57 murales di Orozco, il più noto dei quali è ‘El hombre de fuego’. “Qui al Museo Cabañas, casa di José Clemente Orozco, uno dei grandi muralisti messicani, che in effetti subì l’influenza italiana attraverso i murales e gli affreschi italiani, una mostra sull’Italia come ospite d’onore della Fiera Internazionale del Libro è sicuramente adatta, ma cercavamo una prospettiva diversa. Non volevamo un approccio tradizionale, ma piuttosto un’Italia più moderna, più contemporanea. Ed è per questo che siamo molto contenti di ospitare qui al Museo Cabañas una mostra della Collezione Farnesina, che ripercorre la storia dell’arte italiana dal dopoguerra e presenta artisti emergenti”, ha raccontato a LaPresse la direttrice del museo, Susana Chávez Brandon.