“Il dialogo è fondamentale, c’è bisogno però che le persone con cui si dialoga vogliano ascoltare. E certamente, se si ascolta, poi si trova un’intesa; se invece si rifiuta di ascoltare e si dicono dei no, non si fanno passi avanti. Quindi grande apertura, ma nessun cedimento sui principi e sui diritti”. Così il procuratore generale di Napoli, Aldo Policastro, a margine del 37esimo congresso dell’Associazione Nazionale Magistrati in corso a Castel Capuano, a Napoli, commentando le parole del presidente dell’Anm Giuseppe Tango sul dialogo con la politica.

Sulle parole del presidente del Senato Ignazio La Russa in merito alla decisione della Consulta sulla legge elettorale, Policastro ha spiegato di non voler commentare “le parole della seconda carica dello Stato né le parole politiche dei politici quando non si confrontano sui temi e sulle questioni della giustizia. Certo io ho un principio – ha aggiunto – che è quello di rispettare le istituzioni democratiche di questo Stato e quindi rispetto la seconda carica dello Stato, così come rispetto il presidente della Repubblica, che ieri ci ha fatto l’onore di essere presente al congresso, attestando di essere un punto di riferimento per la magistratura e per tutto il Paese, e rispetto la Corte costituzionale. Non so che cosa deciderà, ma qualsiasi sia la decisione noi la dobbiamo rispettare. Il sistema democratico soffre se ci sono ferite o c’è mancato rispetto reciproco tra le istituzioni. Quindi quando parliamo di dialogo, il dialogo si fa tra persone che si rispettano, e quindi persone che rispettano anche le decisioni dei giudici, così come deve avvenire sempre, anche dei giudici amministrativi”.