“Un saluto particolare al presidente Tango, che ieri ho anche applaudito, non sempre, però ho applaudito. L’ho applaudito all’inizio quando ha detto che la volontà popolare del referendum va rispettata e non può essere alterata in alcun modo. I risultati sono quelli che sono, ne abbiamo preso atto e devono essere eseguiti. E l’ho applaudito alla fine, quando ha detto che dobbiamo lavorare insieme, perché questo è il principio e l’atmosfera in cui si svolge questo incontro. La perpetuità del conflitto che c’è stato ai tempi del referendum è stata superata, ora l’inverno, non dico del nostro scontento, ma l’inverno del nostro dissidio si è composto, si sta ricomponendo in un momento in cui occorre riflettere su ciò che possiamo fare insieme”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio nel suo intervento al congresso nazionale dell’Anm. “Le cose che possiamo e dobbiamo fare insieme sono molte”, ha aggiunto.