“Trovo estremamente sagge le parole del presidente Mattarella pronunciate anche qui proprio a Castel Capuano due anni fa su quella che deve essere la sobrietà e la riservatezza. Naturalmente i magistrati, come tutti i cittadini, hanno il diritto di manifestare le proprie idee, e naturalmente quando si rivestono posizioni di altissima responsabilità che incidono sull’onore e sulla libertà delle persone, in assoluta indipendenza ed autonomia, bisogna anche essere molto responsabili quando ci si espone ad esternazioni mediatiche. In questo senso gli appelli del Presidente Mattarella sono stati sempre estremamente precisi ed estremamente saggi”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, a margine del 37esimo congresso nazionale dell’Anm in corso a Napoli.