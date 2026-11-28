Un’esplosione controllata ha demolito parte di una centrale elettrica a carbone dismessa a Voerde, nella Germania occidentale, nella giornata di sabato. Secondo quanto riferito dalla società energetica RWE, sono stati abbattuti simultaneamente un edificio caldaia alto 90 metri e tre impianti di denitrificazione. La centrale era stata dismessa nel 2017. Nell’area, RWE prevede di realizzare una nuova centrale a gas compatibile con l’utilizzo dell’idrogeno, il cui avvio potrebbe avvenire nel 2030.