Medici Senza Frontiere ha dichiarato di essere “sconvolta e indignata” per l’uccisione di due colleghi in un attacco israeliano avvenuto venerdì sera nei pressi di una delle sue cliniche nella città di Gaza. MSF ha precisato che i due uomini lavoravano come guardie di sicurezza presso la clinica, che era chiaramente contrassegnata dai loghi dell’organizzazione e le cui coordinate erano state comunicate all’esercito israeliano. Con queste vittime sale a 17 il numero dei collaboratori di MSF uccisi a Gaza, ha precisato l’organizzazione. Sabato l’esercito israeliano ha dichiarato di aver ucciso due militanti di Hamas a Gaza City, senza fornire alcuna prova. Ha affermato che i due uomini erano guardie di sicurezza presso una clinica gestita da MSF. Sabato mattina, i partecipanti al funerale hanno portato via i corpi dall’ospedale mentre i parenti si radunavano per pregare e rendere omaggio ai defunti.