Ha tentato la fuga scavalcando il cancello di un condominio, in via Baracca a Firenze, per raggiungere la propria automobile ma ad attenderlo c’era la polizia che lo ha arrestato prima che potesse scappare. Durante il servizio, gli agenti hanno notato l’uomo di 52 anni mentre si muoveva in maniera sospetta, intrattenendo diverse conversazioni telefoniche prima di salire rapidamente a bordo di un’autovettura. Insospettiti dal suo comportamento, gli investigatori hanno deciso di monitorare e seguire il veicolo. Giunto in via Baracca, il 52enne si è fermato ed è sceso dall’auto, posizionandosi davanti a un palazzo.

Ha quindi suonato al citofono ed è entrato nel condominio. Pochi minuti dopo è uscito precipitosamente dal portone dello stabile, ha scavalcato il cancello e si è diretto di corsa verso la propria automobile. Gli agenti, già appostati, sono intervenuti immediatamente, riuscendo a bloccarlo. Una volta fermato, il 52enne avrebbe ammesso di aver appena derubato una persona anziana. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato in suo possesso 8.660 euro in contanti, tre collanine d’oro, dieci ciondoli e due telefoni cellulari. Tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.