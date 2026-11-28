“Se mi aspettavo l’estremo gesto? Ci eravamo dati appuntamento il giorno dopo. Figuriamoci se potevo immaginare una cosa del genere”. Così l’avvocato Franco Coppi rispondendo ai cronisti a margine della visita alla camera ardente per Gianni De Gennaro alla Scuola Superiore di Polizia di Roma. Ricordi? “Dopo anni e anni che ci conoscevamo i ricordi sono tanti. Dico solo che mi aveva chiesto di difenderlo solamente a condizione che io fossi convinto che era una persona per bene. E siccome ne ero convinto, gli ho detto che ero onorato di assumere la sua difesa”.