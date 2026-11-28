I tifosi della squadra di calcio bulgara Levski Sofia hanno organizzato una manifestazione di protesta davanti all’Ambasciata francese, chiedendo giustizia in seguito agli scontri avvenuti prima della partita di Europa League di giovedì sera tra l’Olympique de Marseille e il Levski a Marsiglia, in Francia. Undici cittadini bulgari sono rimasti feriti negli incidenti verificatisi prima della partita. I manifestanti hanno chiesto l’immediata identificazione dei responsabili, misure disciplinari nei confronti della società francese — compresa l’eventuale squalifica dalle competizioni europee — e un risarcimento per i tifosi bulgari feriti. La folla ha intonato slogan come «Assassini» e «Non perdoneremo, non dimenticheremo». I manifestanti hanno anche esposto uno striscione con la scritta «Difendiamo l’Europa, fermiamo l’immigrazione».